«Считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо». В отставку уходит губернатор Мурманской области
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила Владимира Путина отправить ее в досрочную отставку. Как передает РИА Новости, об этом она заявила 21 марта.
«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», – сказала Ковтун.
Она подчеркнула, что ей удалось вместе с командой создать «мощный фундамент для развития будущего».
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предсказывала, что «звездопад» среди глав регионов продолжится до середины апреля.
Справка:
20 марта свой пост покинул губернатор Алтая Александр Бердников, его место занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин. Также накануне на место Алексея Орлова в Калмыкии был назначен кикбоксер Бату Хасиков.
19 марта кресло руководителя покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. СМИ также предсказывали отставку главы губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Шатким считается положение главы Волгоградской области Андрея Бочарова.