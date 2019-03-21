«Считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо». В отставку уходит губернатор Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила Владимира Путина отправить ее в досрочную отставку. Как передает РИА Новости, об этом она заявила 21 марта.

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», – сказала Ковтун.

Она подчеркнула, что ей удалось вместе с командой создать «мощный фундамент для развития будущего».

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предсказывала, что «звездопад» среди глав регионов продолжится до середины апреля.