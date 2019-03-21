В Петербурге снова эвакуируют школы и больницы. «Володя Обама» воскрес во имя ФСБ

Более десяти школ, вузов и больниц эвакуированы в Петербурге утром 21 марта. Сообщения о возможных взрывах поступили по электронной почте.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, эвакуация объявлена в школах Калининского, Красносельского и Пушкинского районов, без занятий остались студенты архитектурно-строительного университета, не впускают посетителей в Боткинскую больницу и 2-ю горбольницу в Учебном переулке.

Преступники рассылают письма, манипулируя аббревиатурой ФСБ. Текст похож на предыдущие, разве что нет подписи. Террористы предпочитали подписываться Володей Путиным, Бараком Обамой, Алексеем Навальным.

Сообщения о заминировании соцобъектов и ТРК в Петербурге поступают с января 2019 года. МВД оценивает ущерб в полмиллиарда рублей в месяц.