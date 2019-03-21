В России смонтировали последнюю балку общего с Китаем моста через Амур. Три пролета возводили больше четырех лет

Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян через реку Амур. Последнюю стальную балку трансграничного путепровода смонтировали утром 21 марта, сообщается на сайте правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Железнодорожный мост через реку Амур состоит из 20 пролетов. Договор Москва и Пекин подписали в 2013 году, строительство начали годом позже. К осени 2018 года Китай завершил возведение 17 пролетов и ждал Россию, которая припозднилась со сроками возведения положенных по соглашению трех пролетов.

Главный инженер моста Ли Хуачао в комментарии РИА Новости отметил, что мост будет введён в эксплуатацию в течение этого года.

Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн тонн грузов в год. Длина моста достигнет 2,2 км, из которых российская часть — 309 м. Инвестиции в строительство российской части моста оцениваются в 9 млрд руб.