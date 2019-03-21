Помогите Маше вернуться домой

Из-за раковой опухоли четырехлетняя Маша лишилась обеих почек. Сейчас она находится в реанимации на диализе. Через год девочке пересадят новую почку, но до операции ей придётся постоянно жить в больнице. Выход из ситуации один – необходим циклер для перитонеального диализа. Этот аппарат позволит проводить процедуру очистки крови дома. Но для семьи оборудование слишком дорогое.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит помочь собрать необходимую сумму на медицинское оборудование.

Мария Анистенок, 4 года.

Нефробластома.

Необходим циклер для перитонеального диализа. Стоимость – 303 000 руб. Собрано – 108 650. Не хватает 194 350 руб.

Семья Маши из маленького посёлка Псковской области. Но последние полгода они провели в разных больницах Пскова и Санкт-Петербурга. И сейчас место жительства девочки – реанимация НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Всё началось, когда в годовалом возрасте у Маши увеличился живот. Обследования не выявляли ничего критичного, с возрастом всё должно было пройти, Машенька ни на что не жаловалась. Но за короткое время живот сильно деформировался. Стало понятно: ситуация критическая. Ребёнка срочно госпитализировали.

Выяснилось, что у девочки онкология – злокачественная опухоль поразила обе почки. Маше назначили химиотерапию, но лечение не приносило результатов. Опухоль продолжала расти, захватывая новые ткани. Жизнь ребёнка была под угрозой. Тогда было принято решение об операции. Врачи надеялись, что смогут обойтись «малой кровью», удалив одну почку и сохранив хотя бы часть второй. Однако локализация онкологии была слишком большая, и малютка лишилась обеих почек.

Операция была проведена в середине февраля. Сейчас девочка находится в реанимации на диализе. Это означает, что функцию почек берёт на себя аппарат по очищению крови. Без этого аппарата Маша просто не может жить. Но будущее для девочки не потеряно. Через год ей проведут пересадку почки, донором станет мама. Все это время девочка без почек должна ежедневно проходить процедуру диализа для вывода токсинов из организма. Чтобы Машенька могла вернуться домой, ей необходим циклер для перитонеального диализа – аппарат, который позволит очищать кровь в ночное время. Днем девочка будет жить обычной жизнью здорового ребенка, а во время сна будет проводиться процедура очистки. Это единственный способ обеспечить ребёнку полноценную жизнь до пересадки почки.

Родители Маши не могут купить этот аппарат. Мама уже давно кочует с ней по больницам – последние полгода они живут в больнице в Санкт-Петербурге, их папа тоже приехал сюда и устроился работать охранником, чтобы видеться со своей семьёй и поддерживать их. Поэтому папа остался единственным кормильцем. За время болезни ребёнка и борьбы с онкологией родители уже продали всё что только можно. Осталась надежда лишь на помощь неравнодушных людей.

Помочь Маше можно на сайте Благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» – http://zbdfond.ru/masha-anistenok/.