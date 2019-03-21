В пансионате в Солнечном разбился юный пациент: дошкольник не удержался на подоконнике

В крайне тяжелом состоянии попал в больницу подопечный пансионата в Курортном районе Петербурга. Мальчик успешно боролся с серьезным заболеванием, но подвела детская шалость.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 20 марта в детскую больницу №2 в крайне тяжелом состоянии доставили мальчика шести лет. Ребенок выпал из окна второго этажа в пансионате «Солнечное». Санаторную реабилитацию ребенок проходил вместе с мамой.

По информации нашего издания, дошкольник пережил тяжелое заболевание крови, в Петербург семья из другого региона перебралась, чтобы проходить лечение.