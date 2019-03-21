«Не время рассматривать секс-работников как достопримечательность». В Амстердаме запретят экскурсии в квартале красных фонарей

Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей. Новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года, сообщает 21 марта телеканал NOS.

Городской муниципалитет полагает, что запрет позволит разгрузить центр и избавит его от суеты и шума. «Сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность», – отметил в комментарии телеканалу представитель местных властей.

В апреле прошлого года одна из бывших секс-работниц квартала Метье Блаак выступила с идеей взимать с туристов пять евро в виде налога за посещение. На тот момент она являлась кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в городе. В том же месяце гидов, проводящих экскурсии в районе, обязали получать разрешение за 111 евро.

В ноябре прошлого года городской совет Амстердама предлагал переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы, чтобы возобновить их нормальную работу. Сейчас местные жители вынуждены заказывать секс-услуги через Интернет, так как вокруг салонов толкутся толпы туристов. Гости города мешают работать девушкам, поэтому многие окна пустуют.

Каждый год в Амстердам приезжает около 18 миллионов гостей — это больше, чем все население Нидерландов.