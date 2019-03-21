В метро Петербурга хозяйничал любитель снимать штаны. Семиклассницу развратили в вагоне

По подозрению в сексуальном унижении пассажиров задержан 56-летний петербуржец. Его активно искали после развращения семиклассницы в вагоне метро.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, приметы Андрея Ушакова четырнадцатилетняя школьница подробно описала после поездки в поезде зеленой ветки. По ее словам, в перегоне между станциям «Гостиный двор» и «Василеостровская» мужчина распахнул перед ней свою верхнюю одежду и познакомил со своими половыми органами.

Девочка рассказала родителям, те пришли в полицию. Ушакова отследили по видеокамерам. Он давний знакомый борцов за половую нравственность. Петербуржец привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних еще по Уголовному кодексу РСФСР.