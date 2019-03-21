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Происшествия
21.03.2019 08:50
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В полиции Приморского района выявили собственную опасность: двух майоров заподозрили во взятке 30 тысяч рублей на троих

Полицейских Приморского района Петербурга заподозрили в нажиме на мигрантов с целью постановки их на «абонентское обслуживание». Следственный комитет задержал двух участковых. Говорят, есть и третий, но тогда, еще смешнее – по 10 тысяч рублей в фуражку получается.    

По информации «Фонтанки», когда вечером, 20 марта в Следственном комитете Приморского района майор полиции из ГИБДД Выборгского района получал подписку о невыезде, в кабинеты привезли еще двух майоров. Но теперь из 86 отдела полиции Приморского района.   

Двух старших участковых – Константина Евдокимова и Владимира Симоненко – 20 марта встретили на улице сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД. И, похоже, в тот момент, когда мигрант со стройки, находящейся на обслуживаемой ими территории, передал им 30 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», в материалах дела есть упоминание, что полицейские неоднократно проверяли объект, стараясь обнаружить регистрационные изъяны у приезжих. Судя по всему, работяги и обратились за помощью в УСБ.

Как нашему изданию подсказали в Следственном комитете города, «не исключено, что в комбинации участвовал и третий сотрудник». Если так, то, при учете рисков, прибавка к зарплате получается вовсе не рыночная – по 10 тысяч рублей.    

По уголовному делу о взятке полицейские задержаны на двое суток.   

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