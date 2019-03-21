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Общество
21.03.2019 08:24
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Чиновники подсчитали стоимость российских лосей, медведей и баранов. Зайцев и волков оценивать не стали

После оценки полезных ископаемых министерство природных ресурсов и экологии решило впервые подсчитать стоимость всех животных, а также растительных и водных ресурсов в России. Первые данные получены по состоянию на 2017 год.

Все охотничьи ресурсы страны оценили в 640,6 млн рублей, говорится в отчете, который 21 марта оказался в распоряжении РБК. Ресурсы поверхностных и подземных вод составили 486 млрд рублей, а древесина потянула на 5,52 трлн рублей.

В составе леса учитывали 23 вида древесины. Наиболее дорогими оказались запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб.), сосны (1,19 трлн руб.) и березы (1 трлн руб.). Кроме того, в 786 млрд руб. оценены запасы ели, в 510 млрд руб. — кедра.

В список животного мира вошел 21 вид. Самый ценный оказался гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.).

«В 85,6 млн руб. оценены лоси; 41,3 млн — косули; 32 млн руб. — дикие северные олени; 24 млн руб. — кабарга; 22,6 млн руб. — соболи; 19,2 млн руб. — благородные олени; 14,8 млн руб. — бурые медведи; снежные бараны стоят 8,4 млн руб., барсуки — 4 млн руб., сайгаки — 386 тыс. руб. и муфлоны — 64 тыс. руб.», – говорится в тексте документа.

Учитывались только те виды, добыча которых ограничена. Волков, лис, зайцев и бобров пересчитывать не стали.

Считаются только лимитируемые виды (охотничьи ресурсы, добыча которых ограничена. — РБК), а нелимитированные (волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы) не учитываются.

Аналогом рыночных цен на охотничьи ресурсы в оценке Минприроды является стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь (80 тыс. руб. за лося, 40 тыс. руб. за рысь и т.д.).

Справка:

Ранее Минприроды впервые рассчитало стоимость запасов полезных ископаемых. На конец 2017 года запасы нефти оценены в 39,6 трлн руб., природного газа — в 11,3 трлн руб., коксующегося угля — в 2 трлн руб., железной руды — в 808 млрд руб., алмазов — в 505 млрд руб.

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