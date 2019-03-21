После нападения на мечети Новая Зеландия запретила все полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 21 марта заявила о введении запрета на оборот и использование штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны после нападения на две мечети в городе Крайстчёрч.

«Спустя шесть дней после атаки, мы объявляем запрет на все полуавтоматические и штурмовые винтовки», — цитирует Ардерн РБК со ссылкой на New Zealand Herald.

По словам премьера, члены кабинета министров сошлись во мнении о необходимости пересмотреть закон об обороте такого оружия.

Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта. В результате нападений, по последним данным, погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Позднее в новозеландской полиции сообщили, что не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность двух задержанных к нападению на мечети. Один из них был отпущен. При этом Тарранта отправили под арест.?