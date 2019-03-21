18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +2
$ 64.28р
72.94р
11:09 21.03.2019
Расширенный поиск

Город
21.03.2019 09:55
Печать

По тонким мосткам. Сокращение инвестиций на строительство дорог и мостов грозит отрасли банкротствами

Адресная инвестиционная программа Петербурга на 2019 год отводит на дорожное строительство в городе на 40% меньше денег, чем еще пару лет назад. Это неизбежно усиливает конкуренцию между строителями. В ход идут термины «банкротство», «демпинг». «Фонтанка» посмотрела, как собираются выживать гиганты.

По тонким мосткам. Сокращение инвестиций на строительство дорог и мостов грозит отрасли банкротствами

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Вместо 24 млрд рублей, вписанных по отрасли «Дорожное хозяйство» в Адресную инвестпрограмму на 2017 год, сегодня там менее 13 млрд рублей. Кроме, собственно, нового строительства, сокращаются отчисления и на ремонт дорог. Если раньше здесь отводилось примерно по 10 млрд рублей в год, то теперь это 3–4 миллиарда. «Чудес не бывает, при таком положении дел дороги просто разваливаться скоро начнут», – говорят строители.

Утром деньги – вечером стулья

Объяснение, почему так, есть. Во-первых, денег в бюджете совсем мало (хотя и больше, чем раньше). К тому же в 2017 году из всей выделенной на дороги и мосты суммы в 23 млрд рублей удалось освоить всего чуть более 19 млрд рублей. По итогам 2018 года неосвоенными остались больше 1,5 млрд рублей. Новая команда в Смольном, похоже, решила, что раз денег и так мало, то больше, чем дорожники могут проглотить, им куски отрезать не стоит.

Но причина низкого освоения прошлогоднего бюджета не в недостатке возможностей строителей, уверены представители бизнеса, с которыми пообщалась «Фонтанка». Как раз наоборот, уверяют они, – у многих мощности простаивают, и как воздух нужны заказы. А проблема как раз на стороне чиновников. Где-то не хватает согласований для выхода на стройплощадку. Где-то не удается довести до конца конкурс. А на некоторых объектах — низкое качество проектов, которые приходится переделывать на ходу, отправляя бульдозеристов и асфальтоукладчиков нервно курить в сторонке.

В любом случае даже то, что успевали освоить дорожники в 2017 и 2018 годах, едва хватало на содержание необходимой техники и рабочих. Как в итоге сократилась программа строительства в Петербурге, «Фонтанка» уже детально разбиралась. Чтобы загрузить «лишние» мощности, дорожники шли в регионы. Кто-то вообще пробует свои силы за границей.

То, что в 2019 году денег стало еще меньше, – настоящая катастрофа для участников рынка, которые полагали, что прошлый год был каким-то недоразумением и надо просто немного подождать, затянув пояса.

Громче всех падают самые большие

В стародавние времена, когда губернатором была Валентина Матвиенко, на рынке дорожного подряда работало три десятка фирм, и денег всем хватало, вспоминают ветераны. Но за последние годы заказы сосредоточились в руках трех-четырех компаний. И то, что с рынка ушли такие гранды, как «Мостоотряд-19» и «Мостострой №6», конкуренции не особо помогло.

Так, АО «Пилон» за последние пять лет получило заказов почти на 24 млрд рублей, «АБЗ-Дорстрой» – больше, чем на 15. «Орион плюс» и «ВАД» – примерно по 10 млрд рублей. У остальных объем заказов был куда скромнее. Нетрудно предположить, что именно по лидерам рынка и пришелся основной удар, когда финансирование обрезали.

К примеру, «Пилон» уже получил банкротный иск от ФНС за долги по налогам. Его владелец, Мевлоди Блиадзе, надеется восполнить финансовую прореху за счет заказов в Ленобласти и ищет дополнительное финансирование. 

«Ситуация сейчас просто критическая. Компаний, которые могут качественно выполнять работы, в городе осталось не так много. А снижение финансирования приводит к тому, что приходится сокращать бизнес», – сетует Леонид Гиндин, гендиректор и совладелец «АБЗ-Дорстрой». По его мнению, многие дорожники вынуждены возвращать технику лизингодателям и увольнять рабочих. Поиск заказов в других регионах – единственное спасение.

Но и те, кто получал от города на порядок меньше заказов и не привык жировать, видят ситуацию в серых цветах. «Нам приходится выживать. Будем бороться до последнего», – обещает глава АО «Буер» Владимир Лейман. То, что происходит на рынке, наводит его на нехорошие мысли. «Как бы у нас сейчас "Пилон" не обанкротился. Если это произойдет, мостовиков в городе не останется, ну разве что "Возрождение" еще строит», – расстраивается дорожник. «Буеру» приходится сокращать программу обновления техники, до более жестких мер дело пока не дошло.

В этом контексте некоторые участники рынка на правах анонимности уверили «Фонтанку», что серьезные игроки, но с нарастающими проблемами, «готовы или уже пытаются договориться со Смольным» о том, чтобы именно в их сторону пододвигали финансово ёмкие заказы.

– В своей логике это верно. Но тогда заказов будет меньше у тех, кто сохранил скорость. В результате мы и первых не спасем, и вторым подножку поставим, – предсказал нам собеседник. 

Откуда деньги

Логику чиновников, которые решили резко сокращать программы, понять нелегко, ведь город растет, и ему объективно нужны новые дороги. Но, как следует из их заявлений, ставку решено делать не на собственный бюджет, а на помощь от Москвы. В список на 18 млрд рублей вошли не только пролегающие в границах Петербурга федеральные трассы, но и городские дороги, например путепровод на Энгельса, развязка в Кронштадте. Чуть раньше речь шла и вовсе о 90 млрд рублей на пять лет

Еще одна идея чиновников — переложить развитие дорожно-уличной сети на плечи строителей жилой недвижимости. Наличие включенных в план финансирования новых дорог, похоже, станет обязательным условием для выдачи разрешений на строительство домов

Как бы то ни было, прямо здесь и сейчас денег ни от Кремля, ни от строителей жилья особо не прибавляется. Хотя сложная ситуация заставляет дорожников искать альтернативные источники финансирования. К примеру, у ПО «Возрождение» кроме главного заказчика дорог в городе, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, сформировался уже пул из 10 заказчиков. Это и комитет по промышленной политике, для которого дорожники строят не только дороги в новых промзонах, но и инфраструктуру, и даже аэропорт Пулково.

«Рим погиб от излишней роскоши. Поэтому, когда тебе все можно и много чего дается, это плохо для поддержания спортивной формы», – вроде шутит глава «Возрождения» Игорь Букато, который считает, что его компания находится в хорошей «спортивной» форме именно за счет активного поиска и работы с заказчиками.

Но недостаток заказов – это еще полбеды

«Расценки падают, а топливо и другие расходы только растут. Кроме того, постоянно появляются дополнительные статьи расходов, которые ухудшают рентабельность. К примеру, страхование вынесено из сметы, банковские гарантии мы тоже за свой счет получаем. Авансирование предусмотрено не по всем видам работ, а это значит – кредиты и проценты по ним. Плюс расширенное банковское сопровождение. Плюс внедрение «платонов», пунктов весового контроля — приходится по полкузова возить», – перечисляет Владимир Лейман печальный список.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
21.03.2019 11:08

В ЖК NEWПИТЕР открылись новые шоурумы

В марте 2019 года в жилом квартале NEWПИТЕР открылись шоурумы, демонстрирующие обновленные варианты отделки от застройщика. Они расположены на втором этаже 7 лота, рассчитанного на 171 квартиру. Стоимость работ составляет от 15 000 рублей за квадратный метр.
Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
21.03.2019 10:53

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 80%

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», приступил к завершающей стадии строительства шестого детского сада в ЖК «Северная долина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.
фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
21.03.2019 10:21

«Если очень захотеть – можно в космос улететь», или как в Петербурге прошел межгалактический «Мировой Новый год»

Карусели, батуты, сухой бассейн, гигантские шахматы и бильярд, надувной лабиринт, мастер-классы, викторины и квесты – так в «Экспофоруме» отмечали «Мировой Новый год» со 2 по 7 января.
20.03.2019 17:10

Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с красивой входной группы

Одним из показателей высокого качества объекта является высококачественная отделка мест общего пользования. Входные группы, лестничные марши и площадки создают первое впечатление и, конечно, общее настроение
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.
«Аквилон Инвест»
20.03.2019 16:01

Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.
20.03.2019 15:50

Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия
предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
20.03.2019 15:49

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.
ГК «Эталон»
20.03.2019 14:15

В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.
OOO "Лидер Групп"
20.03.2019 13:56

В жилом квартале «Гавань Капитанов» действует программа субсидированной ипотеки

Программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь также доступна в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», расположенных в новом жилом квартале «Гавань Капитанов», возводимом компанией на намывных территориях Васильевского острова.
Setl City
20.03.2019 13:35

Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.
ПСК
20.03.2019 12:22

ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием - Сбербанком.