Происшествия
ФБР США присоединилось к расследованию о сертификации Boeing 737 MAX
едеральное бюро расследований США (ФБР) присоединилось к уголовному расследованию о сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Seattle Times.
По данным издания, ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании. Отмечается, что знакомые с ситуацией источники предоставили Seattle Times эту информацию на условиях анонимности из-за конфиденциального характера расследования. Представители министерства юстиции, ФБР и министерства транспорта отказались от комментариев, заявив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные издания.
Ранее министр транспорта США Элейн Чао распорядилась проверить процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф, произошедших в Индонезии и Эфиопии. Аудитом займется ведомство независимого генерального инспектора при министерстве.
Справка:
Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту. После второй авиакатастрофы большинство стран, включая Россию и США, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Концерн Boeing выпустил заявление, в котором подчеркнул, что верит в безопасность данной модели, но обещал выпустить дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов.