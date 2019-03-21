ФБР США присоединилось к расследованию о сертификации Boeing 737 MAX

едеральное бюро расследований США (ФБР) присоединилось к уголовному расследованию о сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Seattle Times.

По данным издания, ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании. Отмечается, что знакомые с ситуацией источники предоставили Seattle Times эту информацию на условиях анонимности из-за конфиденциального характера расследования. Представители министерства юстиции, ФБР и министерства транспорта отказались от комментариев, заявив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные издания.

Ранее министр транспорта США Элейн Чао распорядилась проверить процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф, произошедших в Индонезии и Эфиопии. Аудитом займется ведомство независимого генерального инспектора при министерстве.