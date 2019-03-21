Глава МИД Украины говорит о выставлении России счета за «века оккупации»

Создание в Государственной Думе ФС РФ рабочей группы, которая оценит ущерб экономике Крымского полуострова от действий Украины, свидетельствует о наступившем в нижней палате российского парламента очередном кризисе жанра. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Принялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...» — написал он.

О создании рабочей группы по оценке убытков экономики Крыма от действий Украины 20 марта заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, ситуация в Крыму и Севастополе будет изучена с привлечением экономистов, ученых и представителей регионов. Рабочую группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.