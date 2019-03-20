Пилота истребителя Rafale катапультировало при взлете

Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает вечером 20 марта РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент произошел в среду на военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна. Во время взлета сработал механизм катапультирования, и 64-летнего напарника пилота выбросило на взлетную полосу. Он серьезно пострадал, в частности, получил травму спины, и был госпитализирован. Кроме того, пилот истребителя получил порезы на руках от осколков стекла кабины.

Жандармерия занимается расследованием необычного происшествия.