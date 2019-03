Под Миланом выходец из Сенегала поджег автобус, в котором находился 51 школьник

В окрестностях Милана водитель школьного автобуса намеренно отклонился от маршрута, а после того, как автобус стали преследовать полицейские, облил его бензином и поджег.

По словам очевидцев водитель, 47-летний выходец из Сенегала, кричал, что хочет остановить гибель мигрантов в Средиземном море, и что никто из находящихся в автобусе не выживет.

Полицейские выбили стекла в горящем автобусе, и все находившиеся в нем 51 ребенок и сопровождающие их взрослые смогли выбраться. 14 человек отравились дымом, серьезных повреждений никто не получил.

.@_Carabinieri_ block a terrorist attack near Milan. Italian-Senegales driver Ousseynou Sy hijacks a bus with 51 kids and threatens to burn them, "You'll die! No more deaths in the Mediterranean Sea!". He is in custody now after burning the bus. Only minor scraps for the students pic.twitter.com/kQiFea40Zi

— Gianni Riotta (@riotta) 20 марта 2019 г.