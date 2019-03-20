4 миллиона в месяц. Ксения Собчак раскрыла свой заработок

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что в месяц она зарабатывает порядка 3-4 млн руб. Об этом она завила в шоу «Осторожно, Собчак», выпуск которого был опубликован на ее канале на YouTube 20 марта.

Размер своего заработка Собчак упомянула в разговоре с блогером Эдвардом Билом. Она подчеркнула, что зарабатывает 3-4 млн «именно рублей», на что блогер ответил, что получает примерно столько же.

Собчак добавила, что у нее есть Bentley GT «пятилетней давности», подчеркнув, что для достижения всего этого ей приходилось много работать.