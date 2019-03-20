Трамп пообещал добить террористов в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие часы уничтожить последний оплот «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом 20 марта сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CBS.

Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, американский лидер продемонстрировал две карты. На одной из них была указана подконтрольная халифату территория в день, когда Трампа избрали президентом; на второй демонстрировалось текущее положение дел. «Когда я пришел, был беспорядок. Теперь есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером», — заявил он.

7 февраля Трамп заявлял, что дал своим генералам в Ираке «зеленый свет» на соответствующие операции. По его словам, военные обещали выполнить задачу за неделю.