Рекультивацию "Красного Бора" планируется закончить к 2025 году

Рекультивация полигона "Красный Бор" в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланирована на период до 2024 года. Ранее сообщалось, что к работе предполагается привлечь "Росатом".

Информацию о временных рамках рекультивации "Фонтанке" подтвердили в комитете по природопользованию. При этом надо учитывать, что и сам проект расписан лишь до 2024 года.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что работы решено проводить в рамках национальной программы, а в качестве исполнителя привлечь "Росатом". Еще в мае Минприроды России подготовило законопроект, по которому корпорация должна стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами. называлась и ориентировочная стоимость – около 40 млрд рублей. При этом остается нерешенным ряд имущественных вопросов, что не позволяет запустить проект.

Перед этим в феврале 2018 года финская компания Fortum взяла пробы из карт полигона, чтобы провести анализ и предложить технологию по утилизации ядовитых отходов. Одновременно выяснилось, что на рекультивацию «Красного Бора» претендует и АО «Полигон», которое принадлежит Олегу Митволю.