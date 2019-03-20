Рекультивацию "Красного Бора" планируется закончить к 2025 году
Рекультивация полигона "Красный Бор" в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланирована на период до 2024 года. Ранее сообщалось, что к работе предполагается привлечь "Росатом".
Информацию о временных рамках рекультивации "Фонтанке" подтвердили в комитете по природопользованию. При этом надо учитывать, что и сам проект расписан лишь до 2024 года.
Ранее "Фонтанка" писала о том, что работы решено проводить в рамках национальной программы, а в качестве исполнителя привлечь "Росатом". Еще в мае Минприроды России подготовило законопроект, по которому корпорация должна стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами. называлась и ориентировочная стоимость – около 40 млрд рублей. При этом остается нерешенным ряд имущественных вопросов, что не позволяет запустить проект.
Перед этим в феврале 2018 года финская компания Fortum взяла пробы из карт полигона, чтобы провести анализ и предложить технологию по утилизации ядовитых отходов. Одновременно выяснилось, что на рекультивацию «Красного Бора» претендует и АО «Полигон», которое принадлежит Олегу Митволю.
Справка:
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты 5, самая большая — 64-я глубиной 24 метра и площадью 26 тысяч квадратных метров. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия.