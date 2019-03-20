МИД РФ сделал представление послу Чехии

Посол Чешской Республики в Москве Витезслав Пивонька был приглашен в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг некоторых используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге.

"В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ вечером 20 марта.

"Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета. Отмечено, что проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам", – отмечается в сообщении.

"Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса", – подчеркнули в МИД РФ.

Чешские СМИ ранее опубликовали сообщения о том, что посольство России в Праге сдает в аренду недвижимость. Как отмечалось, четыре жилых дома в столице Чехии были официально предоставлены в пользование РФ, и сдача этих объектов недвижимости третьим лицам нарушает дипломатические правила.