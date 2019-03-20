Рогозин против. Заявление главы “Роскосмоса” привело к уголовному делу о клевете в СМИ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства, которое позже стало уголовным делом. Главу корпорации возмутили публикации, выражавшие негативную оценку его деятельности.

Как сообщает 20 марта «Коммерсант», расследование занимается ГУ МВД России по Москве, дело возбуждено по ч.2 ст128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ). Источник издания рассказала, что Рогозину не понравились, в частности, публикации информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал».

В «Роскосмосе» факт подачи заявления подтвердили. а вот комментировать это отказались. Вышеперечисленные ресурсы действительно публиковали материалы, содержащие неаккуратные оценочные суждения в адрес Рогозина.

В конце 2018 года глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко говорил, что «Роскосмос» подвергается информационной атаке, цель которой «помешать стране вернуть лидерство в космосе» и создать образ «пожирающей федеральные деньги госкорпорации». С ним согласился Дмитрий Рогозин, обвинив во всем конкурентов и непрофессиональных журналистов.