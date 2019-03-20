МИД России посулил Австралии ответ на санкции

Россия не оставит без ответа введенные Австралией антироссийские санкции, сообщил департамент информации и печати МИД РФ вечером 20 марта.

"Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений. Российская сторона не оставит без ответа эту недружественную акцию", – сообщил департамент.

Накануне министерство иностранных дел Австралии заявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан в связи с ситуацией в Керченском проливе. "С российской стороны неоднократно подчеркивалось, что задержание украинских военных кораблей и их экипажей, совершивших провокацию в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г., было осуществлено российскими пограничниками в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными нормами международного права", -добавлено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.