ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне – 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства 20 марта.

При этом американский регулятор ожидает одного повышения ставки в текущем году. Также ФРС опубликовала обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям. Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП США в 2019 года до 2,1% с 2,3% определенных на декабрьском заседании, в 2020 году – понизила до 1,9% с 2%, прогноз на 2021 год остался неизменным на уровне 1,8%.

Прогноз по базовой инфляции в США в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,8% против предполагаемых ранее 1,9%, в 2020 и 2021 годах – до 2% против 2,1%.