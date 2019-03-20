ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает УНИАН, соответствующее решение члены комиссии приняли на заседании 20 марта. Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, в комиссию 15 марта поступило заявление от БДИПЧ ОБСЕ о регистрации 24 граждан РФ официальными наблюдателями на выборах президента Украины. Она подчеркнула, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта. Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации российских наблюдателей.

7 февраля 2019 года Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По ее словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.