Бдительный водитель мусоровоза обнаружил ртуть в контейнере на улице Седова. Специалисты ликвидируют загрязнение

Значительное количество разлитой ртути обнаружили 20 марта около дома №61 по улице Седова в Петербурге. Мусоровоз, водитель которого нашел опасный металл, успел развести ртуть еще по двум адресам. Сбором отравляющего вещества занимаются специалисты, угроза для населения отсутствует, сообщила пресс-служба Смольного.

Водитель мусоровоза обнаружил вытекшую ртуть при трамбовке отходов из контейнера. Площадь загрязнения составила 15 квадратных метров. Следы токсичного металла аварийная бригада нашла и по ходу следования мусоровоза — около домов №67 и №73, на автомобиле, одежде и обуви водителя.

Сотрудники подведомственного комитету по природопользованию ГУП «Экострой» приступили к ликвидации загрязнения в 16.00. Спустя полтора часа замеры показали, что концентрация паров в воздухе около дома №61 составляет 0,6 от предельно допустимой нормы.

Очистка двух других локаций от ядовитого вещества продолжается. В комитете подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Напомним, осенью прошлого года из-за массового отравления ртутью детей в Веселом поселке было возбуждено уголовное дело. Скейтплощадку, на которой школьник нашел жидкий металл, демонтировали и сняли часть грунта. С диагнозом отравление ртутными парами в больницу тогда доставили шестерых юных петербуржцев.