«Я безнадежно великолепна». Продавцы БАДов арестованы в Петербурге за тромборасщепление

В Петербурге заключены под стражу четверо обвиняемых в мошеннической торговле биологически активными добавками под видом дорогущих лекарств. Предполагаемый организатор щеголял спорткаром, его правая рука считала свой знак зодиака оберегом от хлопот.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 21 марта Куйбышевским судов отправлены в СИЗО Николай Киселев, Виталий Зиновьев, Василиса Студенкова, Александр Селезнев. Им предъявлено обвинение в хищении 255 тысяч рублей у потерпевшего пенсионера, купившего грошовые БАДы по баснословной цене.

По версии следствия, обвиняемые имитировали работу геронтологического центра, запугивали пенсионеров безнадежными диагнозами и вынуждали покупать добавки под видом лекарств.

Николай Киселев в гараже имел спорткар Nissan GT-R стоимостью свыше 7 млн рублей и Audi A7. Его сподручная Василиса Студенкина, пройдя горнила трудоустройств кассиром и продавцом путевок, нашла себя в группе Киселева и смотрела на жизнь сверхоптимистично. «Улучшить Тельцов невозможно! Они – безнадёжно великолепны!» – написала Василиса о себе в социальной сети.

Мера пресечения фигурантам избрана до 18 мая 2019 года.