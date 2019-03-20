Со здания бывшей Главной аптеки на Миллионной обвалились куски штукатурки. Ремонт фасада закончили 2 месяца назад

Во дворе дома №4 на Миллионной улице в Петербурге с фасада отвалились куски штукатурки. Об этом накануне сообщил читатель «Фонтанки». С момента окончания ремонтных работ здания прошло два месяца.

Фрагменты штукатурки отвалились от карниза здания в двух местах. Жители опасаются, что состояние фасада может угрожать жизни прохожих. В Фонде капремонта «Фонтанке» сообщили, что договор на ремонт фасадов был в 2018 году оператор заключил с компанией «Северная Венеция», от строительных лесов здание освободили в декабре. Заказчик уже принял работы. По данным местных жителей, работы на объекте завершились в январе. Фонд объяснил отваливающиеся куски штукатурного слоя подтеканием из-за неочищенной кровли, вода стекала по стенам здания всю зиму.

В ближайшие дни представители заказчика и подрядчика выедут на осмотр здания. В фонде заверили, что нарушенный штукатурный слой восстановят по гарантии, когда температура воздуха будет позволять провести работы. Один из недочетов уже устранили: уборочной техникой скололи участок штукатурного слоя цоколя.

По данным координатора движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, ремонтники оставили на чердаке «тонны строительных материалов». Фонд пообещал разобраться: если мусор действительно оставила «Северная Венеция», компанию обяжут убрать за собой.

В свою очередь, в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников подчеркнули, что отчетную документацию КГИОП до настоящего времени не получал и не принимал выполненные работы.

Напомним, что в 2011 году на крыше Главной аптеки начали незаконно возводить мансарду. Самовольные работы привели к разрушению объекта культурного наследия, а жильцам пришлось покинуть квартиры. Перепланировку и надстройку затеяли в квартире англичанина Николаса Чарльза Деверелла Пауналла. Работами руководило его доверенное лицо Олег Ро. Попытки местных жителей воспрепятствовать его разрушению не обошлись без рукоприкладства. В 2013 году Галина Белкова заявила о том, что была избита неизвестным лицом во дворе дома; в тот же день в главу ТСЖ «Миллионная,12» Михаила Мельникова выстрелили из газового пистолета.

В 2014 году суд приговорил Олега Ро к 300 часам обязательных работ в рамках уголовного дела по части 1 статьи 330 «Самоуправство» и части 1 статьи 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».