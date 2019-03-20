Финны обещают заняться экологическим воспитанием петербургских школьников и помочь спасти город от затопления

Санкт-Петербург и Финляндия запустили совместный исследовательский проект Rainman, чтобы разработать инструменты управления ливневыми водами для минимизации загрязнения Финского залива и снизить угрозу затопления, которая растёт вместе с городской застройкой и изменением климата. Об этом на пресс-конференции в Петербурге 20 марта рассказал менеджер представитель Агентства развития региона Лахти Салем Банафа.

Бюджет трёхлетнего проекта, стартовавшего в начале 2019 года, составляет 940 тысяч евро, 750 тыс. из которых финансирует программа приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014 — 2020», остальное — в равных долях Россия и Финляндия. С российской стороны партнёрами проекта выступают ГУП «Водоканал», Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Войейкова и Государственный гидрологический институт. Главный партнёр — финский Центр геологических исследований GTK. Со стороны Суоми задействованы претендующий на звание Зелёной столицы Европы финский город Лахти, а также Хельсинки и Миккели.

Каждый из городов решает свои конкретные задачи. Для Петербурга предстоит разработать методики, с помощью которых талые воды можно было бы отводить с городских территорий отдельно от канализационной системы, чтобы избежать её переполнения в случае обильных осадков.

«Сейчас в Петербурге ведётся активная застройка. При разработке инфраструктуры необходимо учитывать геологические характеристики и угрозу наводнения, – пояснил Банафа. – Изменение климата — это беда, которая не знает границ. Дожди идут чаще и интенсивнее, чем раньше, и это нас беспокоит. В Финляндии при строительстве нового района всегда рассчитывают вероятность длительных проливных дождей».

«Мы не просто решаем свои проблемы, мы готовы разрабатывать решения и технологии для городов разного масштаба, включая такой мегаполис, как Санкт-Петербург», – заявила руководитель отдела коммуникаций города Лахти Хейни Моусио.

В программе сотрудничества Петербурга и Лахти на 2019 год также предусмотрен обмен школьниками для повышения культурного уровня и экологического воспитания. В качестве наглядного примера такого воспитания представители Лахти рассказали о разработке, которая наглядно показала детям, как расходуется вода: это своего рода пластинка с отверстиями, которую можно прикрепить на кран, чтобы измерить струю воды. После таких экспериментов младшее поколение относится к ресурсам бережнее, уверены финны.