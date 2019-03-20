Британцы прошерстили весь Instagram и выяснили, каких автомобилей там больше всего

Самыми популярными автомобилями в Instagram оказались американские машины – в первой десятке их четыре. Немецких автомобилей в этом рейтинге всего три, японских два, а итальянских вообще один. Такие цифры приводит сайт Motoring, комментируя необычное исследование, проведенное британским страховым сервисом Veygo.

В качестве инструмента для оценки популярности использовалась пара хэштегов: один обозначал марку автомобиля и модель, другой – только модель. Некоторые сочетания пришлось отсекать, так как слова, обозначавшие модель автомобиля, могли иметь и другие значения. Например, по хэштэгу #golf Instagram мог показывать как соответствующую модель Volkswagen, так и фотографии, связанные с популярной игрой.

Логика подсказывала, что самыми популярными должны оказаться «мускулистые» спорткары и экзотические суперкары, которые прямо предназначены для роскошных фотографий, украшавших еще недавно стены комнат всех 11-летних мальчишек. И действительно, на первом месте в списке со значительным отрывом стоит Ford Mustang, его запостили в Instagram почти 12 миллионов раз.

Кадр из видео в YouTube

Но на втором месте оказалась совсем не «суперкаровская» Honda Civic — 7,4 миллиона постов. Остальные три «американца» в списке – это Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette и Jeep Wrangler, а вторым «японцем» стал Nissan GT-R.

Немецкий автопром представлен двумя BMW (3 и 4 серий) и Audi R8. Единственный «итальянец» в топ-10 это Lamborghini Aventador, но зато «Ламбо» оказалась популярнее «Ауди».

Конечно, следует учитывать, что Instagram это американская соцсеть, и большинство ее пользователей живет за океаном. Соответственно, этот список отражает, скорее, вкусы жителей Нового Света, хотя и в Европе тоже любят «красивые машинки», и со многими пунктами приведенного топ-10 согласились бы все.

Вот список 10 лучших автомобилей в Instagram и количество постов с их изображением: