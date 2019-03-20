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ГУ МВД: «Хватит болтать о шкурниках по открытой связи». В Петербурге за телефонный диалог пострадал неуловимый майор

Приморский суд Петербурга не арестовал инспектора ГИБДД Выборгского района. Ему вменили посредничество во взятке и отправили под подписку о невыезде. В этом деле редчайшие для практики обстоятельства. Дело даже не в том, что впервые сотрудник ДПС обвиняется в коррупции благодаря прослушиванию его телефона совсем по другому поводу. Личность майора годы раздражала руководство, как его управления, так и оперативников «угонного» отдела. Он же приносил лучшие показатели. Наконец, им занялась собственная безопасность, Управление уголовного розыска и ФСБ. «Фонтанка» узнала – почему.

По информации «Фонтанки», около 20 часов 20 марта Приморский районный суд не удовлетворил ходатайство Следственного комитета Приморского района об аресте, отправив 39-летнего майора полиции, старшего инспектора ДПС Выборгского района Дмитрия Скутина под подписку о невыезде. Ему вменили часть вторую статьи 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения».

«Фонтанке» известно, что история началась в ночь на 10 февраля  прошлого года. Когда в Приморском районе угонщики попробовали увести «Ленд Крузер Прадо», их остановил сотрудник ГИБДД, за что получил кастетом в лицо. 13 марта по петербургским квартирам прошелся с обысками Следственный комитет, достав оттуда троих подозреваемых. Все они оказались опытными пиратами, а один из них при конвоировании даже прыгал в Обводный  канал из микроавтобуса СОБРа. Мало кто знает, что 13 марта у майора Скутина не только был день рождения, но и обыск в квартире по тому же делу. Оперативники Управления уголовного розыска зафиксировали его телефонные переговоры с теми, кто покалечил его коллегу в Приморском районе. Движений было много, но тогда Дмитрий Скутин уверенно объяснил, что действительно общался, правда, не до конца знал — с кем.

Сегодня «Фонтанка» знает, что после этого уже телефон самого Скутина начали прослушивать, и 9 марта в сводки телефонных переговоров лег его разговор с сослуживцем из того же Приморского района, старшим лейтенантом Александром Рудяевым. Смысл беседы понять было немудрено. 

По информации «Фонтанки», тогда около 23 часов на Парашютной улице полицейские остановили «Инфинити», за рулем которого оказался подвыпивший петербуржец. Он не смог договориться на месте и стал названивать своим знакомым, предсказуемо ища выходы на тех, кто его собирался отправлять на медицинское обследование. Наконец, нашел. Внезапно отысканный посредник и позвонил майору Скутину. Последний набрал номер мобильного телефона старшего лейтенанта Рудяева. 

«Фонтанка» в курсе, что они под запись поговорили о вызволении. Звучали суммы, комбинации, в конце концов, сошлись на 50 тысячах. Безусловно, водитель был отпущен с миром, после чего с достоинством исполнил взятые на себя финансовые обязательства. Но на этом сводки прослушивания его телефона не оборвались. Из них стало понятно, что старшему лейтенанту ничего не досталось из оговоренного. Говорят, он даже звонил Скутину и высказывал удивление его поведением. 

Как бы там ни было, но на этом все и успокоилось. Причина системная. Управление уголовного розыска не имеет морального права заниматься привлечением к уголовной ответственности по коррупционной линии своих коллег. Так что где лежали эти записи, нашему изданию неизвестно. Понятно только, что недавно они попали в отдел «М» (курирует силовиков) регионального УФСБ. А в связи с тем, что характеристика Скутина оперативникам Госбезопасности была понятна, они напряглись, вычислили и того водителя «Инфинити», и знакомого Скутина, который ему звонил с просьбой.

В результате 14 марта Следственный комитет Приморского района возбудил дело. Все же и на этом процедурные приключения не закончились. Фигуранты узнали об этом, и их руководители сделали политически правильные выводы. Оказалось, что старший лейтенант полиции Рудяев уволился неделю назад, а майор полиции Скутин уволился через сутки после дня рождения – 14 марта. Точно за день до возбуждения дела. 

«Фонтанке» объяснили, что трудно уволиться задним числом, но, как сказал журналисту нашего издания  один из собеседников в Следственном комитете Петербурга, «если ты бывший, но все же муж дочери начальника Выборгского УМВД Автомонова, то можно».

Что касается реакции коллег Скутина в ГУ МВД, а его там знают хорошо, то нам так ответили: «На ровном месте проблему получили. Сколько раз говорили – пользуйтесь телеграмом, не болтайте о шкурниках по открытой связи».


© Фонтанка.Ру

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