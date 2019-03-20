Porsche воспроизведет четыре уникальных спорткара взамен погибших в огне на воде

Компания Porsche согласилась на исключительный шаг. Она воспроизведет четыре автомобиля, производство которых уже прекращено.

Кадр из видео в YouTube

Как пишет Motor1, чуть больше недели назад в Бискайском заливе у побережья Франции сгорело и затонуло итальянское грузовое судно Grande America. По предварительным данным, пожар возник в одном из 363 контейнеров, размещенных на палубе. Помимо контейнеров Grande America должна была доставить в Бразилию около 2000 автомобилей, среди которые была и партия из 37 спорткаров Porsche. Четыре из этих «Порше» были уникальными Porsche 911 GT2 RS – тюнинговой модификацией «девятьсот одиннадцатой», выпущенной ограниченным тиражом в 1000 штук.

Самое обидное то, что эти четыре спорткара были чуть ли не последними выпущенными GT2 RS – в конце февраля Porsche официально прекратила их выпуск. Таким образом клиенты из Бразилии, заказавшие и оплатившие свои уникальные болиды, теперь в лучшем случае могли бы претендовать на возвращение денег.

Однако Porsche нашла другое решение. Специально для этих четырех клиентов компания возобновит производство GT2 RS и изготовит все четыре автомобиля заново, в полном соответствии с изначально заказанными спецификациями.

Это уникальный случай, когда автомобильная компания согласилась не просто вернуть клиентам деньги за непоставленный автомобиль (что случается), а специально построить новые машины взамен утраченных. При этом речь идет об уникальных, штучных автомобилях, а не о серийной продукции.

Конечно, финансово никто не пострадает: сгоревший груз был застрахован. Помимо Porsсhe большую часть 2000 автомобилей на борту Grande America составляли Audi, так что страховая сумма только за эту часть груза будет весьма приличной.

Напомним, что Porsche 911 GT2 RS в сентябре 2017 года установила рекорд круга на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга – 6 минут 47,25 секунды. Через год он был улучшен всего на три сотые секунды специально подготовленной Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ.