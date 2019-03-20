У миллиардера Тинькова может появиться в Петербурге именная спортивная арена

Российский бизнесмен Олег Тиньков может выкупить название одной из петербургских спортивных арен. Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, речь идет о многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «М-1 Арена».

В настоящее время между владельцем сооружения Вадимом Финкельштейном и Тиньковым идут переговоры. Ожидается, что комплекс будет переименован в «Тинькофф Арену». Обсуждаемый срок контракта — три года. Информацию о переговорах подтвердил сам Финкельштейн.

Спортивно-развлекательный комплекс «М-1 Арена» открылся 9 февраля 2018 года по адресу: Приморский проспект, 80/1. Площадь – 12 тыс. кв. м, вместимость зрительного зала до трех тысяч человек. Ориентировочная стоимость строительства — около 1 млрд рублей.

Олег Тиньков – российский бизнесмен. Основатель и председатель совета директоров «Тинькофф Банка». По состоянию на 2018 год журнал Forbes оценил состояние Тинькова в 2,2 млрд рублей, поставив его на 48-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.