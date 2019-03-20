Лазеры, цветомузыка и СМС. Как дорожные инженеры спасают «смомби»

Специальные защитные устройства для пешеходов, которые слишком увлечены своими смартфонами, установили в южнокроейском городе Ильсан. Для таких гаджет-зависимых граждан даже изобрели специальное слово «смомби», то есть «смартфон-зомби».

Технология защиты зазевавшихся пешеходов была разработана Корейским институтом гражданского строительства и строительной технологии (KICT), сообщает австралийский портал News.com.

На пешеходной дорожке монтируют световое оборудование: о приближающемся транспорте человека предупредят огни, меняющие цвет, и лазерные лучи. Более того, на все оказавшиеся поблизости гаджеты придёт оповещение, призванное привлечь внимание зазевавшихся пешеходов.

Эти устройства входят в систему со множеством тепловизионных камер и радаров, предназначенных для обнаружения как автотранспорта, так и невнимательных пешеходов. Оборудование такой системой одного перекрестка стоит около 20 000 долларов.

Однако похоже, что такие расходы оправданы, если учесть смертность пешеходов в результате обычной невнимательности. По данным Reuters, в 2017 году в Южной Корее погибло около 1600 пешеходов, что составляет 40 процентов от общего числа погибших на дорогах.

Южная Корея не единственная страна, власти которой обеспокоены растущим числом жертв среди «смомби». В порядке эксперимента предупреждающие огни для смартфон-пешеходов смонтированы на нескольких перекрестках в австралийских городах Сидней и Мельбурн.

В Голландии похожий эксперимент проводится в городке Эербеек.

В Тель-Авиве на некоторых перекрестках есть светодиодные полосы, которые светятся красным, предупреждая об опасности, и переключаются на зеленый, когда можно переходить улицу. В Санкт-Петербурге тоже есть переход, который снабдили светящейся красной чертой, – через железнодорожные пути в створе Туристской улицы.