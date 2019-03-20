«Если очень захотеть – можно в космос улететь», или как в Петербурге прошел межгалактический «Мировой Новый год»

фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Карусели, батуты, сухой бассейн, гигантские шахматы и бильярд, надувной лабиринт, мастер-классы, викторины и квесты – так в «Экспофоруме» отмечали «Мировой Новый год» со 2 по 7 января.

20 тысяч гостей катались на аттракционах, пробовали космическую еду на фудкорте, наблюдали за шоу-мюзиклом, покупали handmade-подарки на рождественской ярмарке и фотографировались в многочисленных фотозонах.

Окунуться в волшебный мир любви, храбрости и чести можно было дважды в день, посетив мюзикл «Черномор». Актеры мюзикла при помощи талантливой игры, живой музыки, красочных костюмов и 3D-технологий доказали, что если верить – сказка оживет!

фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

На шесть дней один из трех павильонов «Экспофорума» превратился в галактику «Млечный путь». Юные космонавты отправились в межпланетное путешествие и узнали много нового на квесте-викторине «Гражданин галактики». Ребята и их родители посетили 7 планет-точек, на каждой из которых им предстояло выполнить тематическое задание. Например, они выяснили, из каких элементов состоит атмосфера Меркурия, выучили традиционный танец жителей Урана и помогли достроить исследовательскую базу на Марсе. Финальная точка квеста-викторины – «Галактика подарков». Здесь каждый путешественник получил за свои космические подвиги вкусный подарок.

Развить и прочувствовать каждой клеточкой своего тела космическую скорость посетители смогли в спортивной зоне. Прыжки на батутах и карусели подарили чувство полета и прилив сил маленьким испытателям. Также крох ждало путешествие на «Планету Лилипутия», где они могли вдоволь «наплаваться» в сухом бассейне или поиграть в развивающие игрушки.

На мероприятии было весело не только ребятишкам, но и их родителям. Настоящие звездные войны между семьями можно было наблюдать в зоне лазерного пейнтбола «Турбомишки». Те, кто старше семи лет, могли переместиться во времени и пространстве в VR-зоне «Параллельная реальность»: надев VR-очки, дети путешествовали по космосу и управляли настоящим дроном в реальности.

фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Почемучек ждали познавательные мастер-классы в зоне «Небесная лаборатория». Здесь прошли лекции и занятия на космические темы. Каждый посетитель, независимо от возраста, стал ученым и изобретателем. Обладатели «очумелых ручек» проявили свои творческие способности на мастер-классах, они сделали своими руками зверьков из пушистой проволоки, нарисовали цветным песком «космическую пыль» и сплели созвездия из кружева.

Концепция проекта – edutaintment: обучение через развлечение, каждый ребенок должен уйти с новыми знаниями и умениями. «Мировой Новый год» проводится в третий раз в «Экспофоруме». Это одно из самых грандиозных новогодних событий для семей с детьми в Петербурге.