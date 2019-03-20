Пока Медведева катается для истории, Загитова вырывается вперед. Итоги первого дня ЧМ по фигурному катанию

Массовые падения на тренировках, японские фанаты с трясущимися руками и первые российские успехи. «Фонтанка» рассказывает о старте чемпионата мира по фигурному катанию.

Franck Robichon/EPA/ТАСС

В первый день чемпионата мира по фигурному катанию с короткими программами выступили спортивные пары и женщины. Россияне пока везде первые.

Япония сходит с ума

В Японии у фигурного катания сумасшедшая популярность. Фигуристы в медиапространстве находятся на одной ступеньке с поп-звездами. Из-за их неудач на турнирах текут реки слез, а после выступлений на лед летят килограммы плюшевых игрушек. Японцы без ума не только от своих фигуристов. Зимой в Токио прошла масштабная реклама кампания аниме-игры, главными лицами которой стали россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Японские болельщики выжидают, пока ты выйдешь из номера гостиницы, и когда ты даешь автограф, у них прямо руки трясутся! Я говорю: "Спокойно, спокойно!"» – рассказывала Загитова.

Ничего удивительного, что организаторы чемпионата мира без проблем продали более 100 тысяч билетов. Сюда вошли не только сами соревнования, но и тренировки, некоторые из которых начинаются в 6:30 – 7:30 утра по местному времени. Например аншлаг на 17-тысячной «Сайтамы Супер Арене» собрала утренняя тренировка с участием двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. При этом билеты недешевые: цена на весь турнир 100 тысяч иен (60 тысяч рублей), на один день – 25 тысяч иен (15 тысяч рублей).

Падение чемпиона

Первый день чемпионата мира начался с тревожных новостей: двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на тренировке произвольной программы упал на лёд после исполнения четверного прыжка. Несколько секунд 24-летний спортсмен лежал на льду. Впечатлительные японские болельщицы схватились за головы и прикрыли рот рукой. В их глазах читался ужас. Но фаворит соревнования поднялся и продолжил тренировку.

На этом приключения японца не закончились. Ханю поехал к бортику, где стоял его тренер, канадец Брайан Орсер. Вдруг фигурист поскользнулся. Только то, что он успел ухватиться за бортик, спасло его, вероятно, от очередной травмы – Ханю и так едва успел привести себя в форму к чемпионату мира после повреждения голеностопа.

«Возможно, я восстановился не на 100 процентов, но готов к турниру. Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований. Похожая ситуация произошла на Олимпиаде, когда мне пришлось выступать после травмы спины. Это был ценный опыт», – сказал Ханю.

Пожелание от Туктамышевой

Самая зажигательная российская фигуристка Елизавета Туктамышева хоть и не поехала на чемпионат мира из-за странного решения Федерации фигурного катания России, но совсем остаться в стороне не могла. Тем более что за нее там будет сражаться бойфренд – Андрей Лазукин.

«Удачи всем спортсменам, участвующим в чемпионате мира. Наслаждайтесь каждым моментом с болельщиками! Это праздник фигурного катания!» – написала Туктамышева в своем твиттере на японском языке.

Сохранить позитивную повестку дня Туктамышевой надолго не удалось. На нее вдруг набросились коллеги по цеху из-за откровенного показательного выступления. Петербурженке пришлось отбиваться.

Еще одно падение

Первыми на чемпионате мира начали борьбу спортивные пары. Разминка для некоторых и здесь не задалась. Действующая чемпионка мира Ванесса Джеймс, выступающая за Францию в паре с Морганом Сипре, прямо перед своим выступлением при подготовке к прыжку врезалась в итальянца Маттео Гуаризе.

«Это выбило меня из колеи, и после этого мне было не очень комфортно. У меня закружилась голова», – комментировала ситуацию спортсменка.

В итоге короткую программу Джеймс и Сипре завершили на седьмом месте.

Российский рекорд

Первое место отдали российской паре Евгения Тарасова–Владимир Морозов. Спортсмены под вопли одного из своих тренеров, Максима Транькова, откатались чисто и установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.

«Что кричал? Что надо отдать все силы на дорожке, поддержка – это один из тех элементов, на котором они подсели. Не доделали ее широко, не доехали до борта, то есть начали зажиматься, осторожничать. Тогда я крикнул, что в дорожке надо отдать все эмоции, потому что это последний элемент, то, что запоминается судьям и зрителям. Удалось, сразу поехали», – радовался Траньков.

«Это помогло, взбодрило. Было прикольно», – признался Морозов.

Засудили петербурженку?

Главным событием дня, конечно же, стала короткая программа у девушек. Софья Самодурова, для которой это дебютный взрослый чемпионат мира, каталась первой из россиянок. Ученица Алексея Мишина все сделала чисто и аккуратно, но судьи, кажется, не оценили ее прокат так, как он того заслуживал. Софье поставили всего 70,42 балла — девятое место.

– Ноги были не те, – прокомментировала ее выступление в эфире Первого канала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. – У нее не самый сложный контент, это особенно видно здесь, на чемпионате мира. Все прыгают лутц+тулуп, а она флип+тулуп. Она исполняет чисто. У нее все идеально, потому что ей нельзя ошибаться. Это борец, она настоящий борец.

Сама Софья тоже призналась, что выступлением довольна, а баллами – нет.

«Золотая» ошибка Кихиры

У Медведевой в этом сезоне хватало провальных прокатов, но на чемпионате мира в короткой программе она выступила удачно. 74,23 балла — это ее лучший результат в сезоне, но даже его не хватило, чтобы попасть в тройку.

– Рада, что завершила программу без серьезных ошибок, что для меня на данный момент хорошо, – комментировала свое выступление Медведева, занявшая четвертое место. – На тренировках я выполняю эту программу в два раза лучше. Сейчас я просто выступаю для себя, для своих родных, для публики и в какой-то степени – для истории фигурного катания.

Сенсацией стал провал победительницы финала Гран-при Рики Кихиры, которую перед соревнованиями называли главной соперницей Загитовой. Японская спортсменка сорвала тройной аксель, получив за него ноль баллов, и заняла в итоге промежуточное седьмое место. За медали она еще побороться может, но за золото уже вряд ли.

Лидерство после первого дня захватила Загитова, идеально выступившая на 82,08 балла.

«Счастье! Такой каскад! Прыгала, каталась, вращалась! Молодец, девочка!» – кричала 72-летняя Тарасова от восторга в прямом эфире.

В итоге места после короткой программы распределились следующим образом:

1. Алина Загитова (82,08)

2. Каори Сакамото (Япония, 76,86)

3. Элизавета Турсынбаева (Казахстан, 75,96)

Расписание второго дня,

21 марта,

4:30 — спортивные пары, произвольная программа

10:00 — мужчины, короткая программа

Трансляции — на «Матч ТВ» и сайте Sportbox.ru.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»