Здание на Гороховой неподалеку от Сенной площади продали за 138 млн рублей

Фонд имущества Петербурга продал с торгов нежилое здание на Гороховой улице, расположенное в непосредственной близости от Сенной площади. Объект приобрело частное лицо, следует из информации, 20 марта опубликованной на сайте фонда.

Четырехэтажное нежилое здание площадью 3,2 тыс. кв. м вместе с земельным участком, расположенное по адресу: Гороховая улица, 47, литера В, приобрел Борис Головков. Победителю лот достался по начальной стоимости — за 138 млн рублей.

Вторым претендентом на здание была компания «Прометей». Согласно данным СПАРК, единственным собственником компании является зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Адамсон Риэл Эстейт Лимитед». Ранее среди учредителей «Прометея» значился Борис Головков.

Здание 1917 года постройки, согласно данным осмотра, находится в аварийном состоянии, однако заключение об аварийности отсутствует. Повреждены несущие конструкции, частично отсутствуют инженерные системы. Дом не относится к числу объектов культурного наследия. Лот был продан для приспособления под гостиницу или офис.