К похоронам певицы Юлии Началовой организаторы зарезервировали 500 мест на кладбище. На ход церемонии может повлиять еще один траур

Певица Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище днем 21 марта. Ее поклонникам отводят два часа на прощание, но количество мест ограничено.

Чрезвычайная загруженность кладбища вынудила москвичей проводить два мероприятия в один день и почти одновременно. Прощание с певицей, по стечению обстоятельств стоящей в «листе ожидания» третий день, начнется в полдень в большом траурном зале Некрополя Троекурово. Он рассчитан на 500 мест и считается самым крупным ритуальным помещением в России.

В два часа дня 21 марта прощание с Началовой, умершей в 38 лет, завершится. Во всяком случае, так запланировано организаторами. График похорон певицы может скорректировать еще одно мероприятие на Троекуровском. В тот же день на кладбище доставят гроб с телом Марлена Хуциева — режиссера «Заставы Ильича» и «Весны на Заречной улице».

Прощание с Хуциевым намечено на 11 часов утра 21 марта в Доме кино недалеко от Садового кольца. После церемонии его тело доставят на Троекуровское кладбище. Союзу кинематографистов не удалось договориться с властями Москвы о захоронении режиссера на Новодевичьем кладбище.