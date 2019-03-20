Проверить интерес: Geely выпустит 100 кроссоверов на пробу

Китайская автомобильная марка Geely расширит свой модельный ряд в Беларуси, чтобы проверить спрос на новые модели. В 2018 году из 12 тысяч выпущенных на белорусском заводе машин Geely более половины были отправлены на экспорт в Россию.

Как рассказали представители компании «Белджи» на пресс-конференции в Минске, Geely во второй половине 2019 года намерена выпустить в Беларуси седан Emgrand GT и кроссовер SX11. Их соберут в количестве 100 экземпляров, и если модели будут пользоваться спросом, в 2020 году в стране наладят их полноценное производство, передает 20 марта Autonews.

Большой седан Geely Emgrand GT является одним из наиболее успешных автомобилей марки на рынке Китая. В Беларуси же, по словам представителей «Белджи», повышенным спросом пользуется кроссовер Geely Atlas.

В России недавно стартовали продажи «Атласа» с новым 1,8-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом. Он развивает на 35 л. с. больше мощности и на 60 Нм больше крутящего момента, чем его 2,4-литровый атмосферный предшественник. Автомобиль предлагается в версиях с передним и полным приводном и только с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость новинки начинается от 1 439 990 рублей.