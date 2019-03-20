ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ сдал социальный жилой дом на Новоколомяжском проспекте

В конце февраля строительная компания "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ" сдала многоквартирный жилой дом на Новоколомяжском проспекте. Жилье построено для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий.

фото предоставлено СК "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ"

Первый подрядчик не справился с контрактом, и компания выступила вторым подрядчиком, завершив строительство и введя объект в эксплуатацию.

Дом на Новоколомяжском проспекте возведён по монолитно-каркасной технологии, с применением современных энергосберегающих технологий и материалов. Это позволит жителям комфортно переносить коварный климат Петербурга. Общая площадь 17-этажного дома – 28 тыс. кв. м, жилая – 17 тысяч. Квартиры передаются горожанам с полной отделкой. На придомовой территории предусмотрена большая парковка, в т.ч. для инвалидов, современная детская площадка, укомплектованная игровыми комплексами и различными малыми архитектурными формами. Большое количество лиственных деревьев, высаженных на прилегающих газонах со временем превратятся в тенистый парк.

Уже в ближайшее время в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жилье и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» ключи от квартир получат первые жильцы. Это многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.

Меньшов Александр Константинович/ фото СК "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ"

Строительная компания "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ" была основана в 1991 году в Москве, и сегодня является одной из ведущих компаний России в сфере строительства и проектирования. С момента образования компания выросла из небольшой организации до крупного холдинга с представительствами в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Владеют холдингом Сурхо Эльмурзаев и Александр Меньшов – люди известные в строительном сегменте как профессионалы, работающие на результат. Цели, которые они ставят перед собой амбициозны, как сами признаются – каждый реализованный проект – это ценный опыт, который позволяет уверенно двигаться вперед, навстречу новым профессиональным горизонтам.

За годы работы в компании сформировали инфраструктуру для различных отраслей рынка – от жилых зданий до социальных объектов. Стоит отметить, что именно социально-значимое строительство стало важнейшим направлением работы компании. Так, например, за 2013-2019 годы в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) Санкт-Петербурга компания сдала в эксплуатацию поликлинику для детей с отделением стоматологии на Ленинском проспекте, бассейн для ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка на набережной реки Оккервиль, а также построила школу в Севастополе (в т.ч I этап, проектирование и строительство котельной).

Эльмурзаев Сурхо Багаудинович/ фото СК "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ"

В настоящее время в рамках АИП строится детский сад в Пушкине на 200 мест (срок сдачи – август 2020), школа в Севастополе (общая площадь – 16 тыс. м2). Также в Севастополе заканчивается проектирование двух физкультурно-оздоровительных комплексов (с залами и бассейнами) и крытого катка с искусственным льдом.

В арсенале фирмы широкий спектр строительной техники, большой опыт в применении инновационных материалов и передовых технологий строительства зданий, что в сочетании с опытом и профессионализмом позволяют уверенно реализовывать проекты различной сложности.

Кроме строительства объектов "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ" производит весь спектр проектно-изыскательских работ и оказывает инжиниринговые услуги как на этапе проектирования, так и в процессе строительства.

Также «СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» уделяет особое внимание поддержке благотворительных фондов.

Застройщик ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ». Проектная декларация в Фонде кап.строительства. Дом построен на бюджетные средства.

Справка

ООО СК "Высотспецстрой" зарегистрирована 28 июня 2005 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Меньшов Александр Константинович. Юридический адрес ООО СК "Высотспецстрой" – 119421, город Москва, улица Новаторов, дом 7а корпус 2, помещение 14/1, этаж подвальн.

Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», зарегистрировано 20 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ" присвоены ИНН 7728551648, ОГРН 1057747328231, ОКПО 77976208.