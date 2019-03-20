Массовое ДТП на Невском напоминает о подснежниках

Весеннее настроение навевает массовое ДТП, случившееся на главной магистрали Петербурга 20 марта.

У дома 19 по Невскому проспекту собрались паровозиком четыре автомобиля, и все как на подбор – цвета подснежников. Единообразие нарушает только ливрея такси.

Машины столкнулись перед регулируемым пешеходным переходом напротив Большой Конюшенной улицы. Вероятно, первый остановился на красный свет, а кто-то из последующих не смог. Повреждения автомобилей незначительны. Люди, скорее всего, не пострадали.