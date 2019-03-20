Стрингера 47news охранники объекта «дочки» «Газпрома» не утопили, но ударили. Квадрокоптер изучают полицейские

Стрингер 47news, которого 20 марта задержали охранники объекта дочерней компании «Газпрома» во Всеволожском районе Ленобласти, вышел на связь. Издание сообщает, что на внештатника напал охранник, а квадрокоптер изъяли полицейские.

Сотрудник связался с редакцией в шестом часу вечера. Он рассказал, что его остановили в полукилометре от строящегося логистического центра компании «Газпром социнвест».

– Когда мы сели в машину и я стал показывать, что ни на флешке, ни в квадрокоптере никакой съёмки нет, то получил удар по лицу. Потом меня препроводили на КПП, – рассказал внештатный корреспондент, добавив, что, когда приехала полиция, он написал заявление по факту побоев. Полицейские зафиксировали в протоколе нападавшего как неустановленное лицо.

Полиция изъяла квадрокоптер якобы с целью экспертизы, но ни на какую законодательную норму сотрудники в форме не сослались. Сейчас оператор едет в отделение полиции в Кузьмоловском, где должен получить бумаги.

47news пишут, что пресс-служба «Газпром социнвеста» сперва пообещала дать комментарий, а затем перестала отвечать на звонки. Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов на звонок журналиста также не ответил.

Напомним, ранее была опубликована запись разговора, в которой охранник строящегося объекта грозится утопить стрингера-оператора. Внештатный сотрудник после этого перестал выходить на связь.