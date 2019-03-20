Монтаж снесли, шины остались. Смольный демонтировал незаконный автосервис в Красносельском районе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал незаконный шиномонтаж в Красносельском районе. Как сообщила 20 марта пресс-служба ведомства, земельный участок общей площадью более 80 кв. м. по адресу: 2-я Комсомольская улица, дом 13, официально лишился арендатора еще в 2012 году.

Однако проверка показала, что на нем по-прежнему располагается одноэтажная кирпичная постройка, в которой оказывали услуги по обслуживанию автомобилей.

Индивидуальный предприниматель, управляющий сервисом, заключил договор с неким ООО «Лазер Питер». Однако договора аренды ни у него, ни у компании оформлено не было. Добровольно бизнес съехать отказался, поэтому постройка была демонтирована силами Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП», свидетелей сноса удивило то, что колеса, находившиеся на хранении в шиномонтаже, оказались на улице без присмотра. Однако владелец предприятия уточнил, что на месте сноса находится человек, который проследит за имуществом автомобилистов. Шины будут доставлены на хранение в другое место.