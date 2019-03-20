Объединенная судостроительная корпорация разрывает 6-миллиардный контракт с «Метростроем»

Контракт на модернизацию «Северной верфи», заключенный между «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК) и компанией «Метрострой», будет расторгнут. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает 20 марта газета «Коммерсант».

«Отдавать столь важный проект на откуп необязательным людям и жуликам мы не хотим», — цитирует издание главу ОСК. В «Метрострое» поправили руководителя экс-партнера: соглашение попросту не будет пролонгировано, а истекло оно ещё в феврале. В ближайшее время будут проведены взаиморасчеты между организациями.

Контракт на модернизацию «Северной верфи» достался «Метрострою» ещё в 2016 году, стоимость соглашения — 6 млрд рублей. «Фонтанка» писала, что в срок уложиться подрядчик не успеет.