«Эти депутаты занимаются обзывательством». «Единая Россия» обиделась на коммунистов, которые присвоили себе победу в отстаивании парка на Смоленке

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и депутат-единоросс от Васильевского острова Константин Чебыкин обиделись на оппозицию. Как выяснилось на заседании парламента 20 марта, коммунисты на митинге за зеленые насаждения заявили, что вынудили партию власти сделать территорию на Смоленке парком.

Выступление Чебыкина на заседании Законодательного собрания не было приурочено к чему-либо конкретному, для возможности взять слово он использовал рассмотрение законопроекта, корректирующего механизм предоставления в пользование земельных участков.

«Фракция «Единой России» последовательно ведёт работу по защите зелёных насаждений. Взять хотя бы последний закон, хоть их и были десятки. Да, внесла «Единая Россия», но мы договорились, что это депутатский закон. А они выходят к людям и несут неизвестно что. Говорят, они нас заставили. Как нас может заставить один человек или два, когда нас 36? Эти депутаты занимаются самопиаром, обманом, и ложью, и наговорами, и конкретным враньем, и обзывательством», – заявил он. Единоросс призвал оппозицию не вводить людей в заблуждение.

Его поддержал спикер ЗакСа: «Депутат Иванова выходит на митинг и полоскает «Единую Россию». Это я 20 адресов вносил в законопроект, а вы полоскаете. А вы берете и делаете на этом митинг. Что вам плохого «Единая Россия» сделала?»

Ответа представители партии власти дожидаться не стали и утвердили законопроект. После заседания в кулуарах парламента оппозиционные депутаты долго недоумевали, как «остатки» оппозиции могли обидеть власть.

Отметим, что митинг за зеленые насаждения прошёл в выходные на площади Ленина. По подсчётам очевидцев, его посетили 200 человек.