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Финляндия
20.03.2019 19:11
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Финский Лахти полностью отказывается от каменного угля

Лахти станет первым крупным городом Финляндии, который полностью откажется от использования каменного угля. Об этом сообщили представители города на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 20 марта.

В данный момент компания Lahti Energia использует последнюю партию этого топлива, 1 апреля город полностью перейдет на возобновляемые источники энергии. Останется лишь небольшой запас на экстренный случай. Для сравнения: еще 10 лет назад каменный уголь составлял более половины из всех источников в теплоэнергетике города.

Город запускает новую экологичную в стране биокотельную Kymijarvi III мощностью 190 МВт, благодаря чему доля возобновляемого биотоплива и топлива вторичного происхождения в части теплообеспечения города превысит 80%. Это снизит выбросы углерода до одной пятой от уровня 1990 года. В качестве топлива будут использовать биомассу – отходы различных производственных этапов переработки древесины. Инвестиции в проект составили 165 млн евро.

На первоначальном этапе такая энергия дороже, но в долгосрочной перспективе город, который переходит на циркулярную экономику, от этого выиграет, уверен Салем Банафа, представитель Агентства развития региона Лахти Ladec.

По данным Lahti Energia, установка почти полностью работает на замкнутом цикле и потребляет сырую воду только для охлаждения. При этом сбрасываемый в озеро Весиярви конденсат по степени чистоты превосходит питьевую воду.

Лахти позиционирует себя как самый экологичный город Финляндии и третий год подряд борется за звание Зеленой столицы Европы (сейчас выбирают European Green Capital 2021). В данный момент 94% всех городских бытовых отходов Лахти перерабатывают в энергию или сырьё. Электричество и тепло получают также от остаточных продуктов производства предприятий лесной промышленности.

Мусор жители Лахти выбрасывают в семь разных баков. Собранный пластик превращают в топливо и сжигают так, что вредные выбросы в окружающую среду не попадают.


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