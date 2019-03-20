Хоть концессией, хоть бюджетом. Чиновники решают, как тянуть трамвай до Колпино

Трамвайную линию от станции метро «Южная» до Колпино спроектируют в Смольном до конца года. Это один из немногих живых проектов, оставшихся от экономического форума.

Елена Пальм/Интерпресс

Финансовую модель строительства трамвая от «Южной» до Колпино определят после проектирования, закончить предполагается до конца года. Концессия — вероятный вариант, но не догма, сообщают собеседники «Фонтанки» в Смольном: неудачного опыта за последний год накопили достаточно. Кроме того, потенциальному партнеру придется править проект под себя.

Кому-то может показаться затянутой история с трамваем до Славянки, контракт по которому не могут подписать с инвестором уже в течение 8 месяцев, что прошли с окончания конкурса. Но колпинский проект уходит корнями еще глубже. О том, что в будущем от «Южной» рельсы потянутся еще южнее, говорилось еще в 2013 году, дорожную карту подписали в октябре 2016 года. Согласно ей, проект надо было подготовить уже в июле 2017-го, и межведомственная комиссия успела даже согласовать концепцию (одновременно, кстати, с линией до Славянки). Соглашение с концессионером хотели заключить к концу января 2018-го.

Если бы все пошло по написанному, сейчас город завершал бы передачу земельных участков в коридоре прохождения линии скоростного трамвая, а примерно под новый год объект бы сдали в эксплуатацию. Но в итоге с разработкой проекта затянули, а без него объявлять конкурс в правительстве не решились.

Потенциального инвестора назвали на петербургском экономическом форуме 2018 года, когда заявили целую группу транспортных концессий. Соглашение о намерениях подписали с АО «Ренейссанс Констракшн», подрядчиком Лахта Центра, ТРК «Галерея», «Морского фасада» и заводов «Форд», «Hyundai», и «Балтика». После этого, как и большая часть названных тогда линий (трамвай до Петергофа, до Славянки и до Красного Села), трамвай до Колпино как-то выпал из новостной повестки. Это, может быть, и неплохо: тот же аэроэкспресс принял медийную гибель от врио губернатора, а под трамвай до Петегофа в Смольном не нашли инвестора и, по данным «Фонтанки» , рассматривают возможность реализации проекта за бюджетный счет – по крайней мере до «Балтийской жемчужины».

В колпинском направлении жизнь теплится. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры верят, что проектирование реально закончить концу года. Пока о параметрах можно судить только по предпроекту. Маршрут идет от трамвайного депо, которое расположится рядом с депо «Южное», по Софийской улице до пересечения Заводского проспекта и Пролетарской. На этом пути придется соорудить 3 моста и два путепровода. Учтено и перспективное продолжение линии через Ремизова и дальше к Петрозаводскому шоссе.

Что будет после разработки проекта — вопрос. Форумные подписания, как показывает опыт, никого ни к чему не обязывают. Источники «Фонтанки» в транспортном блоке сообщают, что помимо концессии рассматривается вариант строительства за деньги города. Однако в бюджете на ближайшие три года никаких средств пока не заложено. Да и не в духе новой администрации брать на себя 20-миллиардный (а именно во столько оценивалась стоимость в 2018 году) проект, если даже 10 млрд гранта на аэроэкспресс показались Смольному неподъемной ношей.

Вице-губернатора Эдуард Батанов на вопрос «Фонтанки» не ответил. По данным издания, еще предыдущей администрацией обсуждалась идея кредита, который мог бы получить «Горэлектротранс» и возвращать по мере эксплуатации трамвайной сети. В самом предприятии «Фонтанке» сообщили, что до конкретных поручений и расчетов дело не дошло. Сам ГЭТ такое решение, разумеется, принять не может, он и так наполовину живет за счет субсидий, так что все упирается в бюджетные обязательства.

Наиболее вероятной по-прежнему остается концессия. Однако в этом случае придется предусмотреть в тексте соглашения возможность для инвестора вносить изменения в проект. «Предположим, у КРТИ свое видение по технологиям, – говорит собеседник в комитете. – Например, депо под определенный подвижной состав, на который ГЭТ дал технические условия. Если город сам и строит — в этом нет никаких проблем, купят условный «Витязь», на который рассчитывали, и будут его эксплуатировать. А теперь представьте, что мы передаем заранее готовый проект концессионеру, запрещаем менять в нем хотя бы букву и требуем брать все эксплуатационные риски на себя. Поэтому в предыдущих конкурсах применялся принцип: проектирует инвестор».

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает этот маршрут наиболее выверенным из того, что комитет по инвестициям набросал на карту города за последние годы. «В этом направлении надо работать, – говорит он. – Здесь мог бы кататься и автобус по выделенной полосе, но трамвай комфортабельнее. Единственное, что перспективный участок развития линии через Колпино обязательно должен быть реализован, без него маршрут неполноценный».

Напомним, Смольный неоднократно заявлял, что трамвайное депо станет частью большого транспортно-пересадочного узла в Шушарах, который должен появиться в 2022 году.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»