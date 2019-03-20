Электрокабель ограничит движение на проспекте Добролюбова до середины апреля

В Петроградском районе Петербурга 21 марта вступят в силу ограничения движения на нескольких улицах. Часть из них продлится до начала апреля, часть – до середины.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга, до 1 апреля полностью перекроют движение транспорта по Провиантской улице на участке от улицы Яблочкова до улицы Блохина. На тот же срок закроют движение по Блохина в направлении от Мытнинского переулка до Провиантской улицы.

До 14 апреля будут действовать ограничения движения на проспекте Добролюбова от улицы Сперанского до Провиантской улицы, в том числе на перекрестке с Провиантской.

Перекрытия связаны с работами ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля, а также с отводом транспорта из-за них.

Провиантская и Блохина – небольшие внутриквартальные улицы обычно с низким трафиком. Иногда по ним объезжают пробки на Кронверкском проспекте и Добролюброва. А вот проспект Добролюбова – важная транзитная магистраль, по ней транспорт едет из центра и с Васильевского острова на север.