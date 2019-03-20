Disney закрыла сделку по покупке 21st Century Fox. Руперт Мёрдок получил более 70 миллиардов долларов

Компания Walt Disney официально объявила о закрытии сделки по приобретению активов 21st Century Fox миллиардера Руперта Мёрдока. Об этом 20 марта пишет Associated Press.

Издание уточняет, что сумма сделки составила 71,3 млрд долларов. Отметим, ранее СМИ оценивали стоимость актива Мёрдока ниже — в 52,4 млрд долларов. Теперь Disney получает в свое распоряжение киностудию 21st Century Fox, права на фильмы по комиксам Marvel, «Аватар», мультсериал «Симпсоны» и многое другое. Кроме того, новому владельцу отойдут доля в стриминговом сервисе Hulu, а также несколько спутниковых телеканалов Fox. Как и сообщалось ранее, в сделку не вошли ряд изданий — вещательные сети и станции Fox, канал Fox News, Fox Business Network. Мердок собирается их объединить со своей компанией News Corp. в рамках нового холдинга Fox Corporation, который принадлежит самому миллиардеру и его сыновьям.