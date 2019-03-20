Порошенко ввел санкции в отношении почти 900 человек из России, ДНР, ЛНР и других стран

Президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции против 848 физлиц из России, самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, а также ряда других стран. Документ опубликован на сайте украинского лидера 20 марта.

28 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил поддержать введение дополнительных санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Решение было принято после продления санкций ЕС.

Сообщалось, что ограничения коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, поддерживающих «агрессивные действия против Украины». Санкции были введены также против «организаторов так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей» и в отношении сотрудников правоохранительных органов, судей и военных, «причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских тюрьмах».

Напомним, в марте ЕС расширил санкционные списки из-за конфликта в Керченском проливе. Следом свои ограничения ввела Австралия.