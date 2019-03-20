Выяснились подробности «чудесного задержания» под Петербургом. Водитель пытался сбежать, отпросившись в туалет

Стали известны обстоятельства и последствия «чудесного задержания» нарушителя в Большой Ижоре (Ломоносовский район Ленинградской области) 17 марта. Водитель действительно был пьян. Более того, он пытался скрыться не только на машине, но и пешком, и при этом ударил инспектора по голове.

Задержанию предшествовала длительная погоня. Видеозапись погони, задержания и «беседы» нарушителя с полицейскими в присутствии понятых в салоне полицейского автомобиля выложил 20 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

На дороге водитель Dodge Stratus вёл себя рискованно: выезжал на встречную полосу там, где это запрещено, просто ехал по середине дороги, неоднократно провоцировал ДТП. Требование полиции об остановке водитель проигнорировал, и сотрудники ГИБДД организовали погоню. Как проходило задержание, «Фонтанка» уже рассказывала. Точнее, показывала видеозапись очевидца, где нарушитель, двигаясь задним ходом, в сантиметрах расходится с автомобилем, идущим по главной дороге. Остановить «Додж» полицейские смогли, буквально упав ему на капот.

После задержания, в салоне полицейской машины, «спектакль» продолжился. Мужчина 1984 года рождения, на вид достаточно спокойный, оказывается неадекватным. Пытается звонить знакомому, чтобы тот решил его вопрос («Машинка 5207 остановила меня. Есть как-то возможность помочь?»), отказывается от освидетельствования на месте с ловкой, по его мнению, формулировкой («Согласен в медицинском учреждении»), прикидывается астматиком и при всём при том называет себя офицером («Как офицер офицеру могу вам сказать...»). А в один прекрасный момент просится в туалет и пытается сбежать, при этом бьёт инспектора по голове и отрывает ему погон. Полицейские заковывают его в наручники. В финале ролика мужчина, который вначале вёл себя так уверенно, не может сдержать слёз.

Самое странное, что мужчина нетрезв и лишён прав, – он знает об этом, но почему-то не понимает всей серьёзности последствий своих действий.

Итогом задержания стали и административные, и уголовные дела – последних гражданин мог бы избежать, если бы вёл себя здраво. Медицинское освидетельствование, по данным «Дорожного инспектора», показало наличие алкоголя у него в крови – 0,374 мг/л, это слабое состояние опьянения. В отношении него составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАП (невыполнение требования полиции об остановке) и части 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на полосу встречного движение). Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

За управление ТС в нетрезвом состоянии мужчину привлекали в 2011 и 2016 годах. В апреле 2017-го он давал подписку о невыезде, а через месяц был лишён прав по той же статье 264.1 УК и наказан 200 часами обязательных работ и запретом на управление ТС на 30 месяцев, то есть до декабря 2019 года.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение.