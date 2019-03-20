Обезьяна-качок из Хельсинки прославилась на весь мир. В зоопарке раскрыли секрет «мускулов»

Накачанная обезьяна из хельсинкского зоопарка стала звездой — снимок «мускулистого примата, похожего на бодибилдера», сделанный финским фотографом Сантери Оксаненом, опубликовали среди прочих Fox News, New York Post, The Sun.

Как рассказали «Фонтанке» в зоопарке Хельсинки, это самка белоголового саки по имени Беа, и она вовсе не качок, а эффект больших мускулов создаёт мех. «Она в хорошей форме, но это вовсе не мускулы. Она просто старается произвести впечатление, поднимая свою шерсть и делая хмурый взгляд», – говорят специалисты. Выглядит эффектно, как и подобает лидеру – Беа является вожаком стаи. Смотрители уверяют, что весь секрет – в здоровом питании, состоящем из овощей, фруктов, орехов, семян и насекомых.

Белоголовые саки в принципе отличаются атлетическим телосложением, потому что проводят целый день на деревьях. Самцы, как правило, активнее самок. В дикой природе вид довольно распространен в естественной среде обитания в лесах Северной Бразилии, Венесуэлы и Гайаны. Тем не менее ему угрожает сокращение среды обитания и ловля для содержания в домашних условиях. Первые белоголовые саки прибыли в финский Коркеасаари в 1995 году.